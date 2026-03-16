Calciomercato Inter individuato il sostituto di Calhanoglu | Matteo Moretto fa il punto

L'Inter sta valutando un nuovo centrocampista per sostituire Calhanoglu. Secondo fonti vicine alla società, il club ha individuato un possibile profilo e sta analizzando le opzioni disponibili. La società nerazzurra è pronta a intervenire nel mercato per rinforzare la mediana di Cristian Chivu, con un'attenzione particolare a un giocatore che potrebbe arrivare a breve.

Inter News 24 Calciomercato Inter, nerazzurri pronti a muoversi con decisione su un nuovo profilo tecnico per rinforzare la mediana di Cristian Chivu. Il futuro della linea mediana dei meneghini potrebbe presto arricchirsi di un nuovo talento di caratura internazionale. Con l’esigenza di trovare una valida alternativa o un erede a lungo termine per Hakan Calhanoglu, il metronomo turco specialista dei calci piazzati e perno del gioco dell’ Inter, la dirigenza ha messo nel mirino un gioiello che si sta mettendo in luce in Serie A. Secondo quanto riferito dall’esperto di trattative Matteo Moretto durante una diretta sul canale di Fabrizio Romano, il club di Viale della Liberazione nutre un fortissimo gradimento per Máximo Perrone. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, individuato il sostituto di Calhanoglu: Matteo Moretto fa il punto Articoli correlati Stankovic Inter, il futuro resta aperto: recompra, gol e mercato in fermento. Matteo Moretto fa il puntodi Redazione Inter News 24Stankovic Inter è uno dei dossier più caldi in prospettiva futura: il centrocampista serbo continua a brillare in Belgio... Calciomercato Inter, Matteo Moretto svela il colpo per la difesa: meneghini pronti a chiudere per questo centraleMercato Inter, i nerazzurri piombano su un nuovo profilo per la porta e anche il suo agente conferma! Ecco tutti i dettagli Sommer, dalla Svizzera... Tutti gli aggiornamenti su Calciomercato Inter Temi più discussi: Il Newcastle a San Siro: oltre a Esposito piace Scalvini; Tudor, il disastro Champions è un assist all'Inter: sì di Vicario ai nerazzurri. Ma c'è un'alternativa...; Serie A – Inter tra scudetto e mercato: rivoluzione in vista; Inter, in 4 ai saluti: dubbi su Mkhitaryan, Frattesi e Calha. In porta c’è un nome in pole. Calciomercato Inter: due priorità a centrocampoL’Inter pensa già al mercato estivo. I nerazzurri continueranno nell'opera di svecchiamento dell'organico cominciata con Chivu. fantacalcio.it Inter, chi si rivede: un vecchio nome torna caldissimo per l’estate. La strategiaIn particolare dopo l’eliminazione dalla Champions League, in casa Inter è maturata una riflessione importante. La dirigenza nerazzurra ha individuato nella velocità e nel dribbling le caratteristiche ... passioneinter.com #Calciomercato #Milan, duello in vista con Inter e Juventus per la rivelazione della Serie A - facebook.com facebook #Calciomercato @acmilan, duello in vista con Inter e Juventus per la rivelazione della Serie A - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com