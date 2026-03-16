Calcio risultati Serie A oggi chiude Cremonese-Fiorentina

Nella giornata di oggi si chiude la partita tra Cremonese e Fiorentina, mentre nel pomeriggio si è disputato il match tra Lazio e Milan, concluso con il punteggio di 1-0. I risultati di questa 29esima giornata di Serie A sono stati aggiornati e la classifica si è modificata di conseguenza. La giornata ha visto diverse squadre scendere in campo e ottenere esiti che influiranno sulla posizione in classifica.

Roma, 16 mar. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 29esima giornata di serie A dopo Lazio-Milan 1-0. 29esima giornata Torino – Parma 4-1, Inter – Atalanta 1-1, Napoli – Lecce 2-1, Udinese – Juventus 0-1, Verona – Genoa 0-2, Pisa – Cagliari 3-1, Sassuolo – Bologna 0-1, Como – Roma 2-1, Lazio – Milan 1-0, lunedì 16 marzo 20.45 Cremonese – Fiorentina. Classifica: Inter 68, Milan 60, Napoli 59, Como 54, Juventus 53, Roma 51, Atalanta 47, Bologna 42, Lazio 40, Sassuolo 38, Udinese 36, Parma 34, Torino, Genoa 33, Cagliari 30, Lecce 27, Fiorentina 25, Cremonese 24, Verona, Pisa 18. 30esima giornata Venerdì 20 marzo 18.30 Cagliari – Napoli, 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Calcio, risultati di A: oggi si chiude con Bologna e FiorentinaRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Leggi anche: Calcio, risultati serie A, oggi Cremonese-Verona e Lazio-Como Highlights Primavera: Cremonese vs Fiorentina 1-1 Una raccolta di contenuti su Calcio risultati Serie A oggi chiude... Temi più discussi: Serie A, ok Lecce e Verona. Genoa batte Roma. Milan-Inter 1-0. VIDEO; Calcio, risultati Serie A, oggi chiude Cremonese-Fiorentina; Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 29ª giornata; Calcio, risultati Serie A: Napoli a -1 dal Milan. Calcio, risultati Serie A, oggi chiude Cremonese-FiorentinaRoma, 16 mar. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 29esima giornata di serie A dopo Lazio-Milan 1-0. 29esima giornata Torino – Parma 4-1, Inter – Atalanta 1-1, Napoli – Lecce 2-1, Udi ... askanews.it Cremonese-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ANel posticipo della 29ª giornata allo stadio Zini sfida salvezza tra i grigiorossi di Davide Nicola e la Viola di Paolo Vanoli ... tuttosport.com ! Chiusa la prevendita di #CremoneseFiorentina: il dato spettatori https://uscremonese.it/cremonese-fiorentina-chiusa-la-prevendita-dei-biglietti-il-dato-finale/ #TuttaUnAltraMusica #SeiGrAndeSolamenteTu #SerieAEnilive #Cremona # - facebook.com facebook Cremonese-Fiorentina: probabili formazioni, dove vederla (tv e streaming), orario del posticipo di Serie A x.com