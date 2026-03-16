Calcio Lazio-Milan 1-0 Allegri | Obiettivo solo la Champions

Nel match di calcio tra Lazio e Milan, la Lazio ha vinto 1-0 all’Olimpico, scivolando a otto punti dall’Inter in classifica. La squadra biancoceleste ha giocato con lucidità e cinismo, approfittando delle occasioni create principalmente nel primo tempo. Dopo la partita, l’allenatore della Lazio ha dichiarato che l’obiettivo principale è la qualificazione in Champions League.

Roma, 16 mar. (askanews) – Il Milan cade all’Olimpico e scivola a otto punti dall’Inter capolista. La Lazio vince 1-0 una gara giocata con lucidità e cinismo, sfruttando al meglio le occasioni create soprattutto nel primo tempo. A decidere l’incontro è il gol di Isaksen a metà della prima frazione. Il Milan prova a reagire nella ripresa: Allegri inserisce tutti gli uomini offensivi a disposizione nel tentativo di raddrizzare la partita, ma i rossoneri non riescono a trovare il pareggio e la Lazio difende il vantaggio portando a casa tre punti preziosi. “Sapevamo delle difficoltà di questa partita, con i tifosi che tornavano allo stadio. Hanno fatto una gara importante, specialmente nel primo tempo”, ha spiegato Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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