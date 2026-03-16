Calafiori esprime la sua gioia dopo la vittoria dell’Arsenal con un messaggio speciale

Calafiori ha condiviso un messaggio di gioia dopo la vittoria dell’Arsenal contro l’Everton. La partita si è conclusa con un risultato positivo per la squadra londinese, e il giocatore ha voluto manifestare pubblicamente il suo entusiasmo. La vittoria ha attirato l’attenzione dei tifosi e della stampa sportiva, che hanno seguito con interesse gli sviluppi della gara.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il giovane talento italiano Riccardo Calafiori ha dato il suo contributo alla vittoria dell’Arsenal per 2-0 contro l’Everton nella serata di sabato. Con questo risultato, i Gunners si sono portati a nove punti di vantaggio su Manchester City in cima alla classifica della Premier League, mantenendo una partita da recuperare. L’ottima prestazione di Calafiori ha fatto dimostrare che è un elemento cruciale per la squadra. La partita ha visto Calafiori protagonista in difesa, dove ha effettuato un’importante clearance nel primo tempo, contribuendo a mantenere la porta inviolata. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Calafiori esprime la sua gioia dopo la vittoria dell’Arsenal con un messaggio speciale. Articoli correlati Leggi anche: Calafiori, questa è magia! Salva l'Arsenal con "la mossa dello scorpione", poi... Lautaro Martinez si rilassa dopo la vittoria con il Pisa e… spolvera la sua sua bacheca dei trofei: la moglie lo pizzica così sui socialdi Redazione Inter News 24Lautaro Martinez si riposa in una domenica senza impegni e spolvera la bacheca dei trofei: il momento condiviso dalla... Tutto quello che riguarda Calafiori esprime Calafiori: «Mi piacerebbe tornare alla Roma ed esultare sotto la Sud. A Londra non sopporto come guidano, seguono troppe regole»Il 23enne difensore dell'Arsenal si è raccontato ad Alessandro Cattelan nella nuova puntata del podcast «Supernova» ... msn.com Calafiori da Cattelan si è promesso alla Roma. Il messaggio a Bove e tutto quello che ha detto a SupernovaRiccardo Calafiori si racconta da Alessandro Cattelan: la voglia di Roma ma non solo. Parole di elogio per Chivu, De Rossi e Thiago Motta, poi un pensiero all'amico ... sport.virgilio.it