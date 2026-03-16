Cala il silenzio stampa dopo la sconfitta

Dopo la recente sconfitta, il silenzio stampa si è instaurato in casa Recanatese. La squadra si è presentata al Mancini senza Mordini, Capanni e l’ex Nanapere, che ha avuto un ruolo importante in passato. La partita ha visto alcune assenze significative tra i giocatori disponibili, influenzando probabilmente l’andamento della gara.

Una sconfitta che pesa in casa Recanatese che si è presentata al Mancini con varie defezioni. Non c’erano Mordini, Capanni e soprattutto l’ex, bomber Nanapere, che tanto bene ha fatto in biancoverde. In campo solo un ex, Carano, mentre Vecchio è rimasto in panchina. La squadra di Pagliari cercava di rialzare la testa dopo il ko di una settimana prima contro l’UniPomezia e invece per i giallorossi arriva la seconda sconfitta di fila, terminando la partita anche in inferiorità numerica vista l’espulsione nei minuti finali di Chiarella per doppia ammonizione. Tanto che alla fine la società decide per il silenzio stampa vista la situazione alquanto cristica in classifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cala il silenzio stampa dopo la sconfitta Articoli correlati Pisa, silenzio stampa di Gilardino dopo la sconfitta col Sassuolo. Riunione con la dirigenza dopo il match, cosa succede e la posizione del tecnico!Calciomercato Milan: Maignan rinnova, arrivano novità importanti su Mateta! Gli ultimi sviluppi non lasciano dubbi Calciomercato Genoa: anticipato il... Verona in silenzio stampa dopo la sconfitta contro il Parma: il motivo che ha scatenato la furia degli scaligeri. Cosa è successo!Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. How to Discover Your Calling, Silence Self Doubt & Win in Life 3 Hours Deep Dive Una selezione di notizie su Cala il silenzio stampa dopo la... Discussioni sull' argomento Inter in silenzio stampa, le parole di Palladino; Meyer: concorso per giornalista annullato in autotutela; Rocco Commisso se ne va, e sulla Locride cala il silenzio; DIRETTA VIDEO - Napoli-Lecce 2-1: segui il post partita coi tifosi al Maradona. Cala il silenzio stampa dopo la sconfittaUna sconfitta che pesa in casa Recanatese che si è presentata al Mancini con varie defezioni. Non c’erano Mordini, ... ilrestodelcarlino.it Cala il sipario sui Giochi paralimpici invernali di #MilanoCortina2026 e sull'intero periodo olimpico. Alla #PoliziadiStato l'onore e l'orgoglio di effettuare il solenne rito dell'alzabandiera con i poliziotti del Reparto a cavallo in uniforme storica. Una cerimonia che - facebook.com facebook EDITORIA, CON L’AI CALA L’AUDIENCE ONLINE dati Comscore sul 2025: -6% di visitatori di siti e app, -27% le pagine per i primi 20 publisher. L’uso di strumenti di AI in Italia è quasi raddoppiato rispetto al 2024, con 13,6 milioni di utenti in media al mese. #u x.com