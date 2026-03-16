Uno studio su 120 persone sopra i 60 anni indica che consumare tre cucchiai di burro di arachidi al giorno può aumentare la forza muscolare. La ricerca si concentra sui benefici di questa abitudine per migliorare la potenza muscolare negli anziani. I partecipanti hanno seguito questa routine per un certo periodo, ottenendo risultati che evidenziano un miglioramento della capacità muscolare.

C'è un momento preciso in cui ci si accorge di invecchiare: quando alzarsi da una sedia richiede uno sforzo che prima non richiedeva. Ma non sempre è un problema di forza. Spesso è un problema di potenza muscolare, cioè la velocità con cui i muscoli riescono a produrre quella forza. E la potenza, con l'età, decade prima e più in fretta della forza pura. Ma forse parte della soluzione è in un barattolo da pochi euro al supermercato. Un trial controllato condotto dall'Università di Deakin a Melbourne (Australia), pubblicato sul Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, ha seguito per sei mesi 120 adulti over 65 già classificati come a rischio cadute, età media 76 anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Burro di arachidi e muscoli: 3 cucchiai al giorno migliorano la potenza negli over 60

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