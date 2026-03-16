Bundesliga | Reggiani-gol riporta il Borussia a -9 Bayern fermato sul pari a Leverkusen

Nel campionato di Bundesliga, il Borussia Dortmund ha segnato un gol che ha riportato la squadra a nove punti dal Bayern Monaco, che ha pareggiato contro il Leverkusen. La partita si è disputata a Leverkusen il 16 marzo 2026, e il Bayern ha subito un punto che potrebbe influire sulla corsa al titolo. Il Borussia cerca di approfittare delle difficoltà del Bayern per mantenere vive le sue speranze di vittoria.

Leverkusen (Germania) 16 marzo 2026 - Il Bayern Monaco non è invincibile, commette errori e anche di questo prova a vivere il Borussia Dortmund per tenere in vita le sue chance di vincere il titolo. I bavaresi vengono fermati dal Leverkusen e i gialloneri si rimettono a -9 in classifica. Un abisso ancora di distanza, ma quanto basta per ridare vita alla fiammella della speranza. Lo Stoccarda vince lo scontro diretto sul Lipsia per il quarto posto. Dietro torna a fare punti il Wolfsburg, ma resta a -3 dalla posizione valida per gli spareggi. L'esito delle partite del weekend. Comincia il venerdì questo turno numero 26 di Bundesliga, con il match tra Borussia Monchengladbach e St. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bundesliga: Reggiani-gol riporta il Borussia a -9, Bayern fermato sul pari a Leverkusen Articoli correlati Bundesliga: Leverkusen-Bayern, la resa dei conti per il titoloIl sabato di Bundesliga oggi, 14 marzo 2026, regala uno dei momenti più attesi dell’intera stagione tedesca. Borussia Dortmund-Augsburg 2-0: Adeyemi e Reggiani colmano le distanze dal BayernBreaking: Il Borussia Dortmund ha ridotto a nove punti il ??divario con il Bayern Monaco capolista della Bundesliga vincendo 2-0 sull’Augsburg sabato. Altri aggiornamenti su Bundesliga Reggiani gol riporta il... Argomenti discussi: Il colpo di testa che ti cambia la vita: a 18 anni segna il primo gol tra i grandi con il Dortmund. Bundesliga: Reggiani-gol riporta il Borussia a -9, Bayern fermato sul pari a LeverkusenL'italiano dei gialloneri festeggia il suo primo gol in Bundesliga e porta a -9 il Dortmund; capolista fermata sul pari, lo Stoccarda vince la sfida per la Champions ... sport.quotidiano.net Reggiani, primo gol da record con il Borussia Dortmund: Non potevo crederci. VIDEOIl classe 2008 Luca Reggiani ha segnato il suo primo gol in Bundesliga contro l'Augsburg, diventando il marcatore italiano più giovane di sempre nel campionato tedesco. Dopo la rete, ha corso con le m ... sport.sky.it