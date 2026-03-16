Buffy Ryan Kiera Armstrong sulla cancellazione del nuovo show | Mi dispiace non possiate vederlo

Ryan Kiera Armstrong, che interpreta la nuova Cacciatrice, ha pubblicato sui social una foto del suo personaggio e ha scritto un messaggio rivolto ai fan, esprimendo dispiacere perché lo show non sarà più trasmesso. La giovane attrice ha condiviso il suo pensiero sulla cancellazione del progetto, rivolgendo parole di rammarico ai sostenitori della serie.

La giovane interprete della nuova Cacciatrice ha condiviso sui social una foto del suo personaggio e inviato un messaggio rivolto ai fan. Dopo l'annuncio di Sarah Michelle Gellar, anche Ryan Kiera Armstrong ha commentato la notizia che Hulu ha scelto di non ordinare la produzione del ritorno di Buffy - L'ammazzavampiri. La giovane attrice ha infatti condiviso un video nelle sue stories in cui esprime il proprio dispiacere per quanto accaduto. Il commento dell'attrice alla cancellazione Oltre a mostrare una foto svelando il suo look nella parte della nuova Cacciatrice di vampiri e creature sovrannaturali, Ryan Kiera Armstrong ha aggiunto un video in cui dichiara che, quasi sicuramente, ormai tutti hanno sentito la notizia della scelta presa da Hulu per quanto riguarda . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Buffy, Ryan Kiera Armstrong sulla cancellazione del nuovo show: "Mi dispiace non possiate vederlo" Articoli correlati Buffy – New Sunnydale: Chloé Zhao parla della cancellazione: “Non sono sorpresa”Il tanto atteso ritorno della Cacciatrice ha subito una battuta d’arresto improvvisa. Leggi anche: Carlo Conti sulla rinuncia di Andrea Pucci: “Mi dispiace per lui, sia professionalmente che umanamente” Una raccolta di contenuti su Ryan Kiera Armstrong Temi più discussi: Sarah Michelle Gellar: Il reboot di Buffy l’ammazzavampiri non si farà; Cancellato il Buffy di Chloé Zhao, l’annuncio su IG di Sarah Michelle Gellar; Addio al sequel di Buffy l'ammazzavampiri: Sarah Michelle Gellar conferma lo stop definitivo al progetto di Hulu; Buffy l’ammazzavampiri – Addio al reboot, l’annuncio ufficiale di Sarah Michelle Gellar. Il revival di Buffy cancellato: Ryan Kiera Armstrong mostra il look che avrebbe avuto la nuova cacciatriceLa sedicenne Ryan Kiera Armstrong, che avrebbe interpretato la protagonista nel revival di Buffy naufragato a Hulu, ha reagito alla notizia della cancellazione mostrando una foto del suo personaggio. comingsoon.it Buffy, Ryan Kiera Armstrong sulla cancellazione del nuovo show: Mi dispiace non possiate vederloLa giovane interprete della nuova Cacciatrice ha condiviso sui social una foto del suo personaggio e inviato un messaggio rivolto ai fan. movieplayer.it Ryan Kiera Armstrong mostra su Instagram come sarebbe stata la nuova protagonista del revival di Buffy! L’attrice ha pubblicato uno scatto del suo personaggio in costume. La nuova Cacciatrice era pronta per l’episodio pilota di Buffy: New Sunnydale. Nelle s - facebook.com facebook La giovane attrice Ryan Kiera Armstrong ha condiviso una polaroid del suo personaggio nell'ormai cancellato reboot di Buffy. x.com