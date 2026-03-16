Chloé Zhao ha commentato la cancellazione di Buffy – New Sunnydale, affermando di non essere sorpresa dalla decisione di Hulu di non proseguire con la serie. La produzione, molto attesa, avrebbe dovuto riportare in vita la storia della Cacciatrice, ma alla fine non è stata portata avanti. La notizia ha causato delusione tra i fan, che aspettavano il ritorno del personaggio.

Il tanto atteso ritorno della Cacciatrice ha subito una battuta d’arresto improvvisa. Nonostante l’entusiasmo globale per Buffy: New Sunnydale, Hulu ha deciso di non procedere con la serie, lasciando i fan nello sconforto. Dopo l’annuncio shock di Sarah Michelle Gellar su Instagram, anche la regista del pilot, la premio Oscar Chloé Zhao, ha commentato ufficialmente la cancellazione. Le parole di Chloé Zhao agli Oscar 2026. Intercettata sul red carpet degli Oscar 2026 da Variety (dove si trovava per presentare il film Hamnet ), Chloé Zhao ha reagito con estrema filosofia alla notizia della chiusura del progetto. “Non sono sorpresa”, ha dichiarato la regista. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Buffy – New Sunnydale: Chloé Zhao parla della cancellazione: “Non sono sorpresa”

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