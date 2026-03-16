Enzo Bucchioni, noto giornalista italiano, ha scritto un editoriale su TMW in cui critica il Milan, affermando che la squadra non ha mai trovato le giuste misure e che mostra una mentalità fragile durante le partite. Secondo lui, i rossoneri sembrano mancare di solidità sia in campo che sotto il profilo psicologico, evidenziando una certa difficoltà nel mantenere la concentrazione.

Enzo Bucchioni, noto giornalista italiano, nel suo solito editoriale pubblicato su TMW, ha voluto parlare di Lazio-Milan. La squadra allenata da Massimiliano Allegri, nella serata di ieri, aveva davanti a se una grandissima occasione: vincere e andare a -5 dall'Inter capolista. Tutto ciò, però, non è successo: i rossoneri sono caduti all'Olimpico a causa di un gol di Isaksen e di una bruttissima prestazione messa in campo. I sogni del Milan legati allo scudetto, però, terminano qua. Ecco, di seguito, le parole di Enzo Bucchioni in merito: LEGGI ANCHE: Milan in prestito: Zeroli ancora infortunato. Comotto sempre più titolare. Chukwueze . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bucchioni: “Il Milan non ha mai trovato le misure. Squadra molle mentalmente”

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