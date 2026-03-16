Brutta Civitanovese | pari e contestazione

Nella partita tra Civitanovese e Fabriano Cerreto il risultato è stato di 0-0, con la gara che si è conclusa in parità. La formazione locale è scesa in campo con un 3-5-2, con Servalli tra i pali e diversi cambi nel corso del secondo tempo. I tifosi presenti hanno contestato la squadra, che non è riuscita a trovare il gol. La partita si è disputata senza gol segnati e con alcune sostituzioni nel secondo tempo.

CIVITANOVESE 0 FABRIANO CERRETO 0 CIVITANOVESE (3-5-2): Servalli; Martiarena, Romero, Sanchez (40’st Sciarra); Franco (42’st D’Ancora), Marietti (26’st De Arriba), Visciano, Malaccari, Baiocco (40’st Piccinin); Ardemagni, Nacciarriti (15’st Mendes). All. Silva. FABRIANO CERRETO (3-5-2): Tafa; Stortini, Trillini, Brevi; Gnahe, Bracciatelli (31’st Merciari), Malagrida, Mendes, Bologna; Ndiaye (47’st Palmieri), Di Cato. All. Bonura. Arbitro: Tomei di Sapri. Note: Espulso Di Cato a 19’st, ammoniti Malagrida, Ndiaye, Merciari, Martiarena ed il tecnico Bonura. Angoli 2 a 4, recupero 1’ e 4’. L’ennesimo pareggio al Polisportivo scatena la contestazione della tifoseria civitanovese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Brutta Civitanovese: pari e contestazione Articoli correlati Cuore Civitanovese. Pari con il MontefanoCIVITANOVESE 2 MONTEFANO 2 CIVITANOVESE (3-5-2): Servalli; Martiarena, Romero, Sanchez; Candia (27’st Nacciarriti), Marietti, Visciano (35’st... Silva in panchina, ma i tre punti non arrivano. L’Osimana inchioda sul pari la CivitanoveseCIVITANOVESE 1 OSIMANA 1 CIVITANOVESE (3-4-2-1): Massenz; Martiarena, Romero, Sanchez; Lorenzoni, Marietti (39’st Calvet), Visciano, Malaccari;... Tutti gli aggiornamenti su Brutta Civitanovese Brutta Civitanovese: pari e contestazioneCIVITANOVESE 0 FABRIANO CERRETO 0 CIVITANOVESE (3-5-2): Servalli; Martiarena, Romero, Sanchez (40’st Sciarra); Franco (42’st D’Ancora), Marietti (26’st De Arriba), Visciano, ... msn.com Civitanovese, brutta delusione: ko e ultimo postoECCELLENZA - Vittoria in extremis dell'Urbino, che si impone sui rossoblù per 1-0 In diretta su Tvrs, la sfida tra Urbino e Civitanovese, valida per la 25ª giornata del campionato di Eccellenza. Un ma ... youtvrs.it