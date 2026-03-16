Brevetti e scarpe per 130 Paesi | Base Protection scala i mercati

Base Protection ha sviluppato scarpe destinate a 130 Paesi, con progetti realizzati su segnalazioni di lavoratori che devono indossarle durante il lavoro. Recentemente, l’azienda ha ottenuto riconoscimenti internazionali per il brevetto Hiproflex, un modello che si distingue nel settore. La società continua a espandersi nei mercati globali con una vasta gamma di prodotti brevettati.

CI SONO PROGETTI nati sulla base di segnalazioni di chi quelle scarpe deve indossarle vper lavorare. E ci sono brevetti, come il recente Hiproflex, che hanno vinto riconoscimenti a livello mondiale. Non è un caso dunque che Base Protection, azienda di Barletta, sia diventata una realtà di respiro internazionale. Specializzata nella produzione e commercializzazione di calzature di sicurezza, conta circa 300 dipendenti che operano tra la sede di Barletta, in Puglia, nello stabilimento albanese di Durazzo e nell’hub di San Sebastian, in Spagna. Dal 2020 fa parte del gruppo irlandese Portwest, specializzato nell’abbigliamento tecnico da lavoro.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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