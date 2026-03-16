Box Office Italia | Jumpers difende il primato buono l’esordio di Rocco Papaleo

Da universalmovies.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il fine settimana dal 12 al 15 marzo, il Box Office Italia ha totalizzato circa 6,4 milioni di euro di incassi e ha visto la partecipazione di oltre 877 mila spettatori. Jumpers si conferma al primo posto, mentre Rocco Papaleo debutta con un buon risultato. I dati sono stati diffusi da Cineguru e riflettono le preferenze del pubblico in questo periodo.

Il weekend del Box Office Italia (12-15 marzo) ha registrato un incasso complessivo di 6.4 milioni di euro con oltre 877 mila spettatori, a confermarlo un aggiornamento di Cineguru. Nonostante un leggero calo del 5% rispetto al weekend precedente, il mercato mostra segnali incoraggianti: i dati del 2026 confermano un anno solido con un +19% rispetto al 2025 e un +32% sul 2024. Nessuna delle nuove uscite è riuscita a scalzare i primi due titoli della classifica. Jumpers – Un salto tra gli animali ha infatti continuato a guidare con estrema solidità: nel suo secondo weekend ha perso appena l’8%, raggiungendo un totale di oltre 3.4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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