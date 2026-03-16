Box Office Italia | Jumpers difende il primato buono l’esordio di Rocco Papaleo

Durante il fine settimana dal 12 al 15 marzo, il Box Office Italia ha totalizzato circa 6,4 milioni di euro di incassi e ha visto la partecipazione di oltre 877 mila spettatori. Jumpers si conferma al primo posto, mentre Rocco Papaleo debutta con un buon risultato. I dati sono stati diffusi da Cineguru e riflettono le preferenze del pubblico in questo periodo.

Il weekend del Box Office Italia (12-15 marzo) ha registrato un incasso complessivo di 6.4 milioni di euro con oltre 877 mila spettatori, a confermarlo un aggiornamento di Cineguru. Nonostante un leggero calo del 5% rispetto al weekend precedente, il mercato mostra segnali incoraggianti: i dati del 2026 confermano un anno solido con un +19% rispetto al 2025 e un +32% sul 2024. Nessuna delle nuove uscite è riuscita a scalzare i primi due titoli della classifica. Jumpers – Un salto tra gli animali ha infatti continuato a guidare con estrema solidità: nel suo secondo weekend ha perso appena l’8%, raggiungendo un totale di oltre 3.4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Box Office Italia: Jumpers difende il primato, buono l’esordio di Rocco Papaleo Una selezione di notizie su Box Office Italia Temi più discussi: Box office Italia, Jumpers si conferma in testa agli incassi; Jumpers difende bene il primato – Il box office del fine settimana 12-15 marzo; Jumpers - Un salto tra gli animali torna in testa al box office italiano; Ecco i film più visti in Italia: Fabio De Luigi prova a superare Jumpers (ma il risultato è un altro). Box Office Italia: Jumpers difende il primato, buono l’esordio di Rocco PapaleoIncassi Jumpers Italia, Un bel giorno incassi, Il bene comune Rocco Papaleo, dati Cinetel marzo 2026, botteghino Italia. universalmovies.it Jumpers - Un salto tra gli animali balza in testa alla classificagrazie ad un’ottima domenica da 713mila euro e sale a 1,6 milioni, lo stesso incasso complessivo di Un bel giorno che si ferma però a 612mila euro giornalieri. Completa il podio Cime Tempestose, che i ... mymovies.it Box Office Italia Fine Settimana dal 12 al 15 marzo 2026: Jumpers resta in vetta al botteghino #BoxOfficeItalia #thinkmovies - facebook.com facebook Il dato del #BoxOffice sia in Italia che negli USA x.com