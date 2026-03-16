Box Office Italia | Jumpers difende il primato buono l’esordio di Rocco Papaleo

Nel weekend dal 12 al 15 marzo, il cinema italiano ha incassato complessivamente 6,4 milioni di euro con più di 877 mila persone che sono andate al cinema. Il film

Il weekend del Box Office Italia (12-15 marzo) ha registrato un incasso complessivo di 6.4 milioni di euro con oltre 877 mila spettatori, a confermarlo un aggiornamento di Cineguru. Nonostante un leggero calo del 5% rispetto al weekend precedente, il mercato mostra segnali incoraggianti: i dati del 2026 confermano un anno solido con un +19% rispetto al 2025 e un +32% sul 2024. Nessuna delle nuove uscite è riuscita a scalzare i primi due titoli della classifica. Jumpers – Un salto tra gli animali ha infatti continuato a guidare con estrema solidità: nel suo secondo weekend ha perso appena l’8%, raggiungendo un totale di oltre 3.4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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