Boscoreale e Niscemi hanno avviato un progetto di gemellaggio volto a rafforzare i legami tra le due comunità. L'iniziativa, definita come un gesto di solidarietà, mira a promuovere scambi culturali e incontri tra i cittadini. La decisione è stata comunicata attraverso una cerimonia ufficiale, alla quale hanno partecipato rappresentanti delle amministrazioni locali e cittadini interessati.

Tempo di lettura: 3 minuti La guerra in Medio Oriente scoppiata da tre settimane, quella in Ucraina che ha compiuto quattro anni, non distraggono Boscoreale dalle tragedie italiane. È così, dalla cittadina alle pendici del Vesuvio arriva la solidarietà per la popolazione di siciliana di Niscemi, colpita il 25 gennaio scorso da gravissime frane che hanno causato l’evacuazione di centinaia di persone, enormi danni strutturali con uno scivolamento della costa di oltre 4 chilometri. Boscoreale, dunque, si mobilita per gli sfollati di Niscemi e crea un ponte di solidarietà costruito con la bellezza dell’arte, della musica, del teatro. Ieri sera, la serata di beneficenza ha visto alternarsi sul palco del Teatro Minerva di Boscoreale istituzioni, artisti e cittadini, tutti uniti per aiutare la comunità di Niscemi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Boscoreale-Niscemi, un gemellaggio gentile e benefico

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