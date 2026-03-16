Nella giornata del 16 marzo, a Crespellano, un ordigno molotov è stato trovato in paese, scatenando un intervento delle forze dell’ordine. In seguito, è stato effettuato un blitz in una abitazione della zona, dove sono stati rinvenuti e sequestrati numerosi oggetti considerati armi. Un uomo di 61 anni è stato arrestato sul posto e portato in custodia.

Crespellano (Bologna), 16 marzo 2026 — Un ordigno incendiario artigianale trovato in paese ha dato il via a un’indagine rapida che, nel giro di poche ore, ha portato all’arresto di un uomo italiano di 61 anni nella provincia bolognese e al sequestro di un vero e proprio arsenale custodito in casa. I carabinieri della stazione di Crespellano, insieme ai militari della compagnia di Casalecchio di Reno, lo hanno fermato, dopo che era già stato destinatario in passato di un divieto di detenere armi e munizioni. Tutto è partito dal ritrovamento, avvenuto nei giorni scorsi in un’area del territorio comunale, di una bottiglia incendiaria artigianale a corto raggio: una tanica piena di benzina con un innesco in tessuto, pronta potenzialmente a essere utilizzata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bomba molotov trovata in paese e arsenale in casa: arrestato 61enne

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