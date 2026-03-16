Il Bologna ha vinto contro il Sassuolo al Mapei Stadium, mantenendo l’ottavo posto con 49 punti e riducendo a cinque lunghezze il divario con l’Atalanta. Durante la partita, il portiere della Roma ha subito un infortunio che potrebbe mettere a rischio la sua presenza nel ritorno di Europa League. La squadra emiliana ha festeggiato, ma il grave problema fisico del portiere giallorosso ha attirato l’attenzione.

Il Bologna sbanca il Mapei Stadium, consolida l’ ottavo posto a quota 49 punti e accorcia a -5 dall’ Atalanta, ma la vittoria nel derby regionale contro il Sassuolo è oscurata da un pesantissimo allarme medico. Al minuto 87?, il portiere Skorupski, protagonista di una prestazione maiuscola, è crollato a terra dopo un’uscita acrobatica di testa fuori dall’area. Il responso immediato parla di un sospetto crac ai flessori della coscia sinistra: il polacco è scoppiato in lacrime, completando il match solo per onor di firma e con una vistosa fasciatura per evitare l’inferiorità numerica a cambi esauriti. La sua presenza per il ritorno dei quarti di Europa League contro la Roma, in programma giovedì all’ Olimpico, è ora appesa a un filo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Bologna, vittoria e lacrime: Skorupski ko, Roma a rischio per il ritorno di Europa League

Articoli correlati

Bologna Roma: Skorupski ritrova il suo passato in Europa League e i fantasmi di quell’errore fatale contro la FiorentinaHaaland Barcellona, tutto falso? Arriva la smentita dell’agente: svelata la posizione del norvegese Lobotka Juve, lo slovacco valuta l’addio:...

Diretta gol Europa League: Bologna Celtic 0-1, che pasticcio di Skorupski!Calciomercato Roma, si sblocca l’affare Venturino: trovata l’intesa finale col Genoa! Popa, ufficiale l’addio al Torino: il portiere romeno torna in...

Aggiornamenti e notizie su Europa League

Temi più discussi: Bernardeschi gol e Mvp di Bologna-Roma: 'La Nazionale? Il pensierino c'è sempre…' VIDEO; L'infortunio, la resistenza e le lacrime: il dramma di Lukasz Skorupski in Sassuolo-Bologna; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Sassuolo-Bologna, le pagelle. Cambiaghi a tutto sprint, Lucumi insostituibile.

Andata ottavi di finale Europa League: pari tra Bologna e Roma, vincono Aston Villa, Midtjylland e PortoNell'andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League, Bologna e Roma hanno pareggiato 1-1; vittorie di misura per Aston Villa, Midtjylland e Porto ... it.uefa.com

Bologna, le lacrime di Skorupski a fine partita: cosa filtra verso il ritorno di Europa League contro la RomaEmergenza in casa felsinea che ha perso ben tre giocatori durante la sfida contro il Sassuolo ... msn.com

#Ghilardi: “Sconfitta pesante. Dobbiamo resettare e pensare all’Europa League” x.com

Ecco quanto vale l’accesso ai quarti di finale di Europa League. Chi avrà la meglio giovedì - facebook.com facebook