Bollette luce e gas Frosinone è la provincia più cara del Lazio | nel 2025 spesa media di 1.890 euro

A Frosinone, le famiglie affrontano le bollette di luce e gas più alte del Lazio, con una spesa media prevista di 1.890 euro nel 2025. La provincia si distingue come la più cara della regione, rendendo questa voce di spesa una delle più significative per i bilanci domestici. Aprire le bollette resta quindi un momento di attenzione e preoccupazione per molte famiglie.

Secondo l’analisi di Facile.it le famiglie frusinati hanno sostenuto il costo energetico più alto della regione, davanti a Latina e Roma. Viterbo resta la provincia più economica Aprire le bollette di luce e gas continua a essere un momento critico per il portafoglio delle famiglie. Nel 2025 la spesa media per l’energia ha raggiunto livelli elevati anche nel Lazio e, secondo le analisi più recenti, la provincia di Frosinone è quella dove i cittadini hanno pagato di più. Secondo l’analisi condotta da Facile.it sui contratti del mercato libero a tariffa indicizzata, una famiglia della provincia frusinate ha speso mediamente 1.890 euro tra luce e gas nel corso del 2025. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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