Bogdan Skutkiewicz racconta la sua Magicmotorsport | incontro con l' imprenditore a Palazzo d’Aumale

Lunedì 16 marzo alle 16:45 si terrà a Palazzo d’Aumale di Terrasini un incontro con Bogdan Skutkiewicz, che racconterà la sua esperienza con Magicmotorsport. L’imprenditore sarà protagonista di una conversazione intitolata “Bogdan Skutkiewicz e la sua Magicmotorsport: due eccellenze globali. Un viaggio da raccontare”. L’evento apre il calendario di iniziative dedicate a “San Francesco… Santo, ma non”.

Sarà l’incontro–conversazione “Bogdan Skutkiewicz e la sua Magicmotorsport: due eccellenze globali. Un viaggio da raccontare” ad aprire, lunedì 16 marzo alle ore 16:45, a Palazzo d’Aumale di Terrasini, il calendario di iniziative previste per quest’anno dedicato a “San Francesco. Santo, ma non solo!”. Un appuntamento che richiama insegnamenti antichi ma ancora straordinariamente attuali, come quelli espressi da Seneca: «Lunga la strada dei precetti, breve ed efficace quella degli esempi» e «Proponiamo grandi esempi da imitare piuttosto che vani sistemi da seguire». L’intento è quello di mettere in luce il valore civico e sociale, oltre che –... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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