Blitz nel fortino di Santa Palomba | arrestata una donna cocaina sotto sequestro

Nella mattinata del 16 marzo 2026, la polizia di Stato ha effettuato un blitz nel quartiere di Santa Palomba, arrestando una donna di 35 anni di origine peruviana. Durante l’operazione sono stati sequestrati diversi grammi di cocaina, che erano stati trovati nel suo domicilio. L’arresto è avvenuto in seguito a un'attività di investigazione mirata.

Pomezia, 16 marzo 2026 – È stata un’operazione studiata nei dettagli quella che ha portato la polizia di Stato ad arrestare una donna di 35 anni, di origine peruviana, accusata di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il blitz è scattato a Santa Palomba, nella periferia sud-ovest della Capitale, all’interno delle palazzine di edilizia popolare conosciute come “il fortino”. Un complesso che, per la sua conformazione, si presterebbe a un controllo strategico dell’area circostante da parte di chi vi abita. Gli investigatori del IX Distretto Esposizione, da tempo impegnati nel monitoraggio della zona, avevano maturato il sospetto che in una delle abitazioni una donna svolgesse il ruolo di “retta”, ossia di custode della droga destinata poi allo spacciatore finale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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