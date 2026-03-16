La Regione ha inviato gli ispettori al Monaldi di Napoli dopo la morte di un bambino durante un tentativo di trapianto di cuore. Di conseguenza, sono stati sospesi tutti i trapianti pediatrici presso l'ospedale fino a nuove verifiche. La decisione riguarda i procedimenti in corso e si applica esclusivamente alle operazioni su pazienti bambini. La sospensione resta in vigore fino a ulteriori comunicazioni ufficiali.

Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha disposto un’ispezione straordinaria al Monaldi di Napoli e la chiusura del programma di trapianti cardiaci pediatrici. La decisione, ufficializzata a seguito del decesso del piccolo Domenico avvenuto lo scorso 21 febbraio, nasce da gravi criticità sistemiche emerse nell’ospedale. L’obiettivo è accertare le responsabilità gestionali e garantire la sicurezza dei pazienti attraverso una riorganizzazione radicale della rete sanitaria. Tutti i problemi del Monaldi L’istruttoria regionale ha portato alla luce un quadro clinico e gestionale allarmante. Tra le criticità più gravi figurano l’utilizzo di protocolli di conservazione degli organi obsoleti e il mancato impiego delle tecnologie disponibili. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bimbo dal cuore bruciato, la Regione manda gli ispettori al Monaldi: congelati i trapianti di cuore pediatrici

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