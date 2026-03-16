Bimbo dal cuore bruciato la Regione manda gli ispettori al Monaldi | congelati i trapianti di cuore pediatrici
La Regione ha inviato gli ispettori al Monaldi di Napoli dopo la morte di un bambino durante un tentativo di trapianto di cuore. Di conseguenza, sono stati sospesi tutti i trapianti pediatrici presso l'ospedale fino a nuove verifiche. La decisione riguarda i procedimenti in corso e si applica esclusivamente alle operazioni su pazienti bambini. La sospensione resta in vigore fino a ulteriori comunicazioni ufficiali.
Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha disposto un’ispezione straordinaria al Monaldi di Napoli e la chiusura del programma di trapianti cardiaci pediatrici. La decisione, ufficializzata a seguito del decesso del piccolo Domenico avvenuto lo scorso 21 febbraio, nasce da gravi criticità sistemiche emerse nell’ospedale. L’obiettivo è accertare le responsabilità gestionali e garantire la sicurezza dei pazienti attraverso una riorganizzazione radicale della rete sanitaria. Tutti i problemi del Monaldi L’istruttoria regionale ha portato alla luce un quadro clinico e gestionale allarmante. Tra le criticità più gravi figurano l’utilizzo di protocolli di conservazione degli organi obsoleti e il mancato impiego delle tecnologie disponibili. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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