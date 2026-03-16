Bimbo cuore bruciato lacrime della madre Patrizia e Silvia Toffanin | L' ultimo abbraccio l' ha dato a me

Durante una puntata di Verissimo si è parlato del caso di un bambino morto a causa di un trauma al cuore. La madre e Silvia Toffanin hanno condiviso le emozioni legate all’ultimo saluto, con la madre che ha affermato di aver dato l’ultimo abbraccio al figlio. L’avvocato ha inoltre accusato di aver falsificato la cartella clinica del bambino.

“Inizio un po’ a crollare ma non voglio mollare”, così Patrizia Mercolino apre la sua intervista rilasciata a Silvia Toffanin per Verissimo. “Ora devo mantenere vivo il suo ricordo”, aggiunge la madre del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo morto a soli 2 anni all’ospedale Monaldi dopo il trapianto di un cuore bruciato. La brutta sensazione nel giorno del trapianto Le accuse di Petruzzi contro Guido Oppido Le mamme che difendono il primario La brutta sensazione nel giorno del trapianto C’è stato un momento in cui Silvia Toffanin non ha resistito alle lacrime di Patrizia Mercolino, scusandosi per essersi abbandonata al pianto di fronte alla famiglia ferita. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Bimbo cuore bruciato, lacrime della madre Patrizia e Silvia Toffanin: "L'ultimo abbraccio l'ha dato a me" Articoli correlati Bimbo col cuore bruciato, il dolore della madre Patrizia Mercolino prima della Fondazione: "Scopriremo tutto"Proseguono le indagini dopo la morte del piccolo Domenico, il bimbo col cuore bruciato ricoverato dal 23 dicembre all’Ospedale Monaldi di Napoli e... Bimbo col cuore bruciato, il dolore della madre Patrizia Mercolino: "Senza Domenico non è più la stessa casa"Il tempo non affievolisce l’immane dolore per la perdita del piccolo Domenico, il bambino di due anni morto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi di... Tutti gli aggiornamenti su Silvia Toffanin Bimbo col cuore bruciato, la verità di mamma Patrizia Mercolino: Ho scoperto dai giornali cos'era successoPatrizia Mercolino, la mamma del bimbo morto per il cuore bruciato durante il trasporto, racconta la propria versione dei fatti ... virgilio.it Il bimbo dal ‘cuore bruciato’ non ha più speranza: inizia la cura del dolore. La madre: Con lui fino alla fineNapoli – Il giorno dopo la sentenza del super-team del cuore che ha negato un secondo trapianto a Domenico, la madre Patrizia Mercolino cerca di raccogliere tutto il suo coraggio e le residue forze. quotidiano.net