Ci sono confessioni che ti aspetti da una star premio Oscar, e poi ci sono quelle che ti colgono completamente alla sprovvista. Nicole Kidman ha recentemente partecipato al podcast Las Culturistas e ha condiviso un aneddoto talmente specifico, talmente visceralmente autentico, da diventare immediatamente virale sui social media. Al centro della questione: l’alito cattivo e un innocente panino ai falafel consumato da Alexander Skarsgård sul set di Big Little Lies. L’attrice australiana non ha usato mezzi termini. “ Non sopporto l’alito cattivo “, ha dichiarato con una franchezza disarmante. “ Questo è un deal-breaker per me. Potresti essere il ragazzo più splendido del mondo, ma se ti avvicini con l’alito cattivo, io dico no. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Big Little Lies: Nicole Kidman ha dato un ultimatum ad Alexander Skarsgård durante una scena di un bacio

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Tutto quello che riguarda Big Little Lies

Temi più discussi: Nicole Kidman disgustata dal bacio con Alexander Skarsgård in Big Little Lies: Per me è un problema; Nicole Kidman: Non sopporto l’alito cattivo negli attori; Nicole Kidman: Sul set e nella vita non potrei mai baciare un uomo con l'alito cattivo; Nicole Kidman rivela il peggior bacio della sua carriera. E no, non è colpa di Tom Cruise.

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Nicole Kidman racconta senza filtri il peggior bacio dato sul set della sua carriera. Colpa di un falafel mangiato poco prima del ciak dal collega di scena Alexander Skarsgård. La serie era Big Little Lies x.com