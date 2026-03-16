Biennale Mollicone FdI | È andata oltre l?autonomia culturale

A Venezia, dopo settimane di discussioni accese, si arriva allo scontro tra le forze politiche. Fratelli d’Italia conferma il proprio sostegno al ministro Alessandro e afferma che la Biennale ha superato i limiti dell’autonomia culturale. La questione ha diviso l’opinione pubblica e ha portato a confronti diretti tra i protagonisti delle diverse fazioni.

VENEZIA - Dopo giorni di dibattito più o meno acceso, adesso si va proprio allo scontro. Fratelli d’Italia non solo ribadisce la propria posizione e il sostegno al ministro Alessandro Giuli, ma accusa Pierangelo Buttafuoco e la sua governance. «La decisione della Biennale è andata oltre l’ambito di autonomia sulle scelte culturali, che ovviamente rispettiamo» dice urbi et orbi alle agenzie di stampa Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera ed esponente di FdI. «Riteniamo che si sia sottovalutato l’effetto internazionale e geopolitico che puntualmente si è presentato, nonostante l’avvertimento del ministro Giuli che, fin dall’inizio, è stato tenuto all’oscuro dalla governance della Biennale». 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Biennale, Mollicone (FdI): «È andata oltre l?autonomia culturale» Articoli correlati “Il padiglione russo alla Biennale non aprirà”. Mollicone (Fdi): “Non è più questione culturale ma di geopolitica”La possibile partecipazione della Russia alla prossima Biennale di Venezia accende uno scontro politico e diplomatico dopo la minaccia della... Biennale: la destra sbagliata sul fronte culturaleLa battaglia per l’egemonia culturale non si vince trasformando la cultura in un campo di scontro , come dimostra il caso della Biennale e le... Tutti gli aggiornamenti su Biennale Mollicone FdI È andata oltre l... Temi più discussi: Giuli vs la consigliera Gregoretti: scontro sul padiglione russo alla Biennale di Venezia; Biennale, Mollicone contro Buttafuoco: Sbagliato aprire a Russia e Iran, ora ci ripensi; Mollicone (FdI): Auspico un ripensamento della Biennale sul padiglione russo'; Biennale, caso Russia tra firme e polemiche. FdI: Ripensateci. Giuli attende le carte dalla Biennale, Fdi spinge per un ripensamentoAl Ministero della Cultura si attendono nelle prossime ore, probabilmente entro la giornata di lunedì, i documenti chiesti alla Biennale d'arte di Venezia, per valutare la compatibilità della presenza ... ansa.it Biennale, caso Russia tra firme e polemiche. FdI: «Ripensateci»VENEZIA - Si fa sempre più ampio lo scontro sulla Biennale legato al padiglione russo. Tra prese di posizione dell’Ue e raccolte di firme. E ieri il presidente della ... ilgazzettino.it Caro @davidefaraone nel 1977 la Biennale fece una scelta coraggiosa: aprì le sue porte al dissenso degli intellettuali perseguitati nei paesi dell’Europa orientale. Scrittori e pensatori come Václav Havel, Andrej Sacharov e Iosif Brodskij diventarono il simbolo x.com Biennale, frattura nel governo. Salvini: «Giuli sbaglia» facebook