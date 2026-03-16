Bicigrill di Frassineto c’è pure chi voleva dacci una mano… ma dalla Provincia risposta zero o quasi

Al Bicigrill di Frassineto si sono svolte diverse attività istituzionali, tra interrogazioni, promesse e verifiche, accompagnate da incontri tecnici. A quanto si apprende, alcune persone avevano offerto supporto per risolvere le questioni del locale, ma fino ad ora la Provincia non ha fornito risposte concrete, lasciando la situazione ancora aperta.

Sul Bicigrill di Frassineto ormai s’è scritto parecchio: interrogazioni, promesse, verifiche, tavoli tecnici e parole che pedalano più delle biciclette. Ma nel frattempo c’è pure chi, invece di aspettà, aveva provato a dacci una mano davvero. È il caso di Luca Malentacchi, che vive a Rigutino ed è uno che di turismo sportivo e cicloturismo qualcosa mastica. Non uno che passa di lì per caso, ma uno che quando vede posti come quello del Bicigrill comincia subito a pensà: “Qui ci si potrebbe fa qualcosa”. E infatti l’idea ce l’aveva pure abbastanza chiara: una struttura polivalente per accogliere e promuovere il territorio della Valdichiana, punto di riferimento per ciclisti, camminatori e turisti che pedalano lungo il Sentiero della Bonifica. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Bicigrill di Frassineto, c’è pure chi voleva dacci una mano… ma dalla Provincia risposta zero (o quasi) Articoli correlati Leggi anche: Bicigrill di Frassineto: la bici corre, il ristoro dorme e Brandi prova a sveglià la Provincia Leggi anche: Bicigrill di Frassineto: bene valorizzallo… ma prima o poi lo riaprite o si aspetta il Giro d’Italia del 2120? Approfondimenti e contenuti su Bicigrill di Frassineto c'è pure chi... Discussioni sull' argomento Bicigrill di Frassineto: bene valorizzallo… ma prima o poi lo riaprite o si aspetta il Giro d’Italia del 2120?; Bicigrill ancora inutilizzato, Brandi incalza la Provincia per farlo rivivere come struttura di servizio sul Sentiero della bonifica; Il derby in immagini | Arezzo-Perugia 1-1. Bicigrill di Frassineto, Brandi: Bene la valorizzazione, ma ora servono tempi certiL'esponente di Centrosinistra per Arezzo aveva presentato un'interrogazione sull’utilizzo dell’ex Casello Idraulico situato lungo la ciclovia del Sentiero della Bonifica. Il commento dopo la risposta ... arezzonotizie.it Bicigrill di Frassineto: bene valorizzallo… ma prima o poi lo riaprite o si aspetta il Giro d’Italia del 2120 x.com Fermato al Pionta con ovuli di cocaina ed eroina nascosti in bocca: arrestato https://cityne.ws/CRE5O - facebook.com facebook