Dopo la partita tra Udinese e Juventus, il club ha reso noto un infortunio dell’attaccante. Secondo il comunicato ufficiale, si tratta di una lesione che richiederà circa un mese di stop. La diagnosi è stata confermata due giorni dopo l’incontro, e l’attaccante dovrà seguire un percorso di recupero per tornare in campo.

Comunicato ufficiale sull’infortunio. Problema fisico per l’attaccante, c’è la lesione stando a quanto scritto dal club due giorni dopo Udinese-Juve. La gara è terminata 1-0 in favore della squadra di Spalletti. Per lui neanche minuto, era out a causa di un guaio di natura muscolare. Parliamo di Adam Buksa, prima punta dell’Udinese di Runjaic: arrivato l’estate scorsa per circa 5 milioni di euro, il classe ’96 ha fin qui realizzato 2 gol in 19 partite. Il polacco ha alternato buone a cattive prestazioni, dimostrandosi comunque una buona alternativa a Davis. Buksa ha saltato la sfida con la Juventus a causa di un infortunio muscolare. Nello specifico, secondo la nota ufficiale della società friulana, “una lesione miofasciale al soleo del polpaccio sinistro”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Bianconero ko, c’è la lesione: UFFICIALE dopo Udinese-Juve

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