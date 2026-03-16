Bianca Valenti la big wave rider con sangue italiano che lotta per l’uguaglianza

Bianca Valenti, surfista professionista specializzata in onde grandi, ha origini italiane e vive negli Stati Uniti. È nota per le sue imprese in mare e per aver sfidato le convenzioni nel mondo del surf femminile. La sua carriera si concentra sulla partecipazione a competizioni di grande livello, dove si distingue per le sue capacità e determinazione. Tra le sue attività, si impegna anche nella promozione dell’uguaglianza nel settore.

“Ci provo a parlare italiano”, dice Bianca Valenti, origini tricolori, nata quarant’anni fa negli Stati Uniti d’America. Fuso orario quasi a doppia cifra, Bianca risponde alla Gazzetta dalla California: patria del surf, onde per tutti i gusti ed – è il caso di dirlo – per tutti i generi. Longboarder professionista prima e big wave rider poi, portavoce delle battaglie per l’uguaglianza nel surf per scelta e vocazione, Bianca Valenti è una delle voci più autorevoli in materia, nonché un’atleta di alto profilo. Lunghissimo il curriculum di vittorie in gare oversize, quando il mare picchia forte e l’altezza delle creste va oltre la media:... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bianca Valenti, la big wave rider con sangue italiano che lotta per l’uguaglianza Articoli correlati Incontro alla Casa bianca con «Big Oil». Che raffredda gli entusiasmi del tycoonAi dirigenti delle big oil riuniti venerdì scorso alla Casa Bianca, Donald Trump aveva assicurato: «Tratterete direttamente con noi, non avrete... Bergamo: aggressione con arma bianca, arrestato col sangueUna domenica sera di marzo 2026 si è trasformata in un incubo per i residenti di Bergamo, dove una lite improvvisa vicino alla stazione ferroviaria...