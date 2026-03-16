Bergomi irritato | Chi commenta il rigore su Frattesi due anni fa diceva altro Senza fare nomi

Durante la trasmissione, l'ex difensore dell'Inter ha espresso irritazione riguardo a chi, due anni fa, aveva commentato diversamente su un rigore assegnato a Frattesi, senza fare nomi. Con Caressa e Di Canio, ha commentato uno degli episodi più discussi della partita tra Inter e Atalanta, affermando che si trattava di un rigore e non di un semplice rigore lieve.