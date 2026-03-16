bergamo arrestato un uomo in possesso di documenti contraffatti

La polizia di Bergamo ha arrestato un uomo trovato in possesso di documenti falsi. L’intervento è arrivato dopo la segnalazione di un connazionale, che ha denunciato che l’uomo aveva preso la sua auto. Gli agenti hanno fermato il sospettato e sequestrato i documenti contraffatti. L’arresto è stato eseguito sul posto, senza ulteriori dettagli sulla posizione dell’uomo.

L’INTERVENTO. La polizia di Stato è intervenuta dopo la richiesta di un connazionale, che ha riferito che l’uomo si era impossessato della sua auto. Un cittadino pakistano è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato perché trovato in possesso di documenti falsi. L’uomo è stato quindi fermato dagli operatori e alla richiesta di esibire un documento di identità ha mostrato una carta d’identità britannica e un passaporto. I documenti sono però risultati contraffatti, come confermato successivamente anche dalla polizia scientifica. Dagli accertamenti è poi emerso che era già stato arrestato dalla polizia di frontiera nel mese di novembre, per lo stesso motivo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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