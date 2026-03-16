Nella giornata finale dei Giochi invernali, il paratleta bergamasco Davide Bendotti si piazza al nono posto nello slalom standing a Cortina. La gara si è svolta senza variazioni di percorso e senza modifiche alle regole, e Bendotti ha concluso la sua prova con un risultato che mantiene la sua posizione tra i primi dieci. La competizione si è conclusa con questa finale per la disciplina dello slalom.

PARALIMPIADI. Nella giornata conclusiva dei Giochi invernali, il bergamasco Davide Bendotti chiude al nono posto nello slalom standing. Per l’Italia altre due medaglie e quarto posto nel medagliere. Le Paralimpiadi di Davide Bendotti si concludono con un nono posto nello slalom standing, risultato che si aggiunge al nono posto nel superG e al quinto nella combinata: «Un ottimo risultato, alla vigilia ci avrei messo la firma. E qui il tifo è stato straordinario, sarebbe bello che fosse sempre così, ma ho paura che dopo le Paralimpiadi si abbassi l’attenzione» ha commentato il bergamasco. La gara di domenica 15 marzo è stata vinta dal russo Aleksei Bugaev davanti al neozelandese Adam Hall e allo svizzero Robin Cuce. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bendotti si conferma da top ten: a Cortina nono posto nello slalom

Articoli correlati

Leggi anche: Paralimpiadi, Bendotti si supera: è nono in superG, miglior risultato ai Giochi

Brasile nello sci: Braathen d’oro nello slalom gigante, impresa storica a Milano Cortina 2026.Una Samba sulle Neve: Il Brasile Conquista l’Oro nello Slalom Gigante a Milano Cortina 2026 Bormio, 14 febbraio 2026 – Lucas Pinheiro Braathen ha...

Tutti gli aggiornamenti su Bendotti si conferma da top ten a...

Discussioni sull' argomento Bendotti si conferma da top ten: a Cortina nono posto nello slalom; Le Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: gli aggiornamenti in tempo reale; Oro per Bertagnolli! La Combinata Alpina incorona il re dei Vision Impaired; Con una cerimonia festosa e suggestiva si sono chiuse a Cortina le Paralimpiadi invernali 2026.

Bendotti si conferma da top ten: a Cortina nono posto nello slalomPARALIMPIADI. Nella giornata conclusiva dei Giochi invernali, il bergamasco Davide Bendotti chiude al nono posto nello slalom standing. Per l’Italia altre due medaglie e quarto posto nel medagliere. ecodibergamo.it

Bendotti si conferma da top ten: a Cortina nono posto nello slalom - facebook.com facebook

Bendotti si conferma da top ten: a Cortina nono posto nello slalom x.com