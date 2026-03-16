Belve torna il 7 aprile su Rai2 | c'è TonyPitony tra i nomi e la gente comune
Belve torna il 7 aprile su Rai2 con 8 puntate: i provini di gente comune diventano una striscia fissa. Tra le ospiti Amanda Lear e Micaela Ramazzotti. E spunta anche Tony Pitony. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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