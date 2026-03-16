‘Belve’ torna il 7 aprile per 8 puntate E i provini di gente comune diventano ‘striscia’
Il programma televisivo 'Belve', condotto da Francesca Fagnani, tornerà in onda dal 7 aprile su Rai2 con otto puntate in prima serata. La trasmissione vedrà anche un cambiamento nei provini, che coinvolgeranno persone comuni e verranno trasmessi come parte della trasmissione. La nuova stagione si propone di offrire un approfondimento su temi e storie di attualità.
(Adnkronos) – 'Belve' di Francesca Fagnani si prepara a tornare dal 7 aprile nel prime time del martedì di Rai2, con una importante novità. Dopo l'esperimento andato in onda nell'ultima puntata della scorsa edizione, lo spazio dedicato ad un montaggio dei provini di persone comuni diventerà una 'striscia' presente in ogni appuntamento della nuova edizione.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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