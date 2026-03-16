Belinda Bencic e Flavio Cobolli hanno vinto il torneo di doppio misto a Indian Wells, portando a casa circa 150mila euro a testa. Durante l’evento, sono stati ripresi mentre ridono, scambiano battute e mostrano un forte affiatamento. La loro collaborazione ha suscitato interesse, e i due hanno dichiarato di aver percepito subito un legame naturale durante le partite.

Divertimento, sorrisi e pure una vittoria da circa 150mila euro a testa. Flavio Cobolli e Belinda Bencic sono la strana coppia vincitrice del torneo di doppio misto a Indian Wells. Il 23enne italiano oggi numero 14 al mondo e la 29enne svizzera appena risalita al 12esimo posto del ranking Wta hanno regalato show sul cemento californiano e hanno anche raccontato di un legame sportivo che andrà ben oltre Indian Wells, perché entrambi stanno traendo grande beneficio dal giocare insieme. Da una parte c’è la professionalità e l’esperienza di Bencic, dall’altra l’esuberanza e la freschezza di Cobolli: un mix efficace in campo e utile a entrambi per migliorare il proprio tennis. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Belinda Bencic e Flavio Cobolli, tra risate, battute e vittorie: “Abbiamo avvertito subito questo legame naturale”

Articoli correlati

Flavio Cobolli non riesce a sollevare il trofeo vinto a Indian Wells: Belinda Bencic scoppia a ridereMomento di difficoltà per Flavio Cobolli dopo aver vinto il torneo di doppio misto a Indian Wells in coppia con Belinda Bencic: il toscano non riesce...

United Cup 2026, i precedenti tra Jasmine Paolini e Belinda Bencic. Assoluto equilibrio tra l’azzurra e la svizzeraL’Italia, inserita nel girone C con Svizzera e Francia, si avvicina all’esordio nella United Cup 2026.

Approfondimenti e contenuti su Belinda Bencic

Temi più discussi: Cobolli e Bencic campioni in doppio misto a Indian Wells; Cobolli/Bencic, continua la favola! Sono in finale, battuti Errani/Vavassori; Indian Wells, doppio misto: esordio vincente per la strana coppia Cobolli/Bencic; Flavio Cobolli e Belinda Bencic vincono il torneo di doppio misto a Indian Wells, battuti Dabrowski/Glasspool.

Flavio Cobolli non riesce a sollevare il trofeo vinto a Indian Wells: Belinda Bencic scoppia a ridereMomento di difficoltà per Flavio Cobolli dopo aver vinto il torneo di doppio misto a Indian Wells in coppia con Belinda Bencic: il toscano non riesce ... fanpage.it

Flavio Cobolli e Belinda Bencic vincono il torneo di doppio misto a Indian Wells, battuti Dabrowski/GlasspoolFlavio Cobolli e Belinda Bencic sono campioni del torneo di doppio misto a inviti di Indian Wells, l'unico altro evento di questo settore esterno agli ... oasport.it

Cobolli resta sorpreso dalla pesantezza del trofeo di Indian Wells Belinda Bencic scoppia a ridere - facebook.com facebook

Indian Wells, Sinner in finale contro Medvedev. Il russo ha battuto a sorpresa Alcaraz Paolini-Errani si fermano alle semifinali. La finale donne tra Sabalenka e Rybakina. Nel doppio misto vincono Belinda Bencic e Flavio Cobolli. x.com