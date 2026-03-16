Belen Rodriguez pronta per l'esame di italiano per la cittadinanza | Io non sbaglio i congiuntivi

Belen Rodriguez ha annunciato che ad aprile affronterà l'esame di italiano per ottenere la cittadinanza. La showgirl argentina, ospite di un programma televisivo, ha dichiarato di sentirsi preparata e ha scherzato con il conduttore riguardo alla padronanza dei congiuntivi. La sua partecipazione al test rappresenta un passo importante nel percorso verso la cittadinanza italiana.

Belen Rodriguez ha confermato che ad aprile sosterrà l'esame per la cittadinanza italiana. La showgirl e conduttrice argentina si sente pronta e, ospite di Che Tempo che Fa, ha scherzato con Fabio Fazio: "Me la cavo bene, non sbaglio i congiuntivi. Vuoi farmi qualche domanda?". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Belen Rodriguez pronta per l’esame di italiano: il sogno della cittadinanzaBelen Rodriguez si prepara per affrontare l'esame di italiano e ottenere la cittadinanza italiana. Belén Rodriguez e l’esame di italiano per la cittadinanzaL’attrice e modella Belén Rodriguez dovrà fare l’esame per la cittadinanza italiana. Tutto quello che riguarda Belen Rodriguez Temi più discussi: Belen ha un nuovo amore? L’indiscrezione dopo Sanremo; Belen Rodriguez non più single? Ecco chi sarebbe il nuovo amore dell'argentina; Belen avvistata a Genova. Nuovo flirt?; Belen esce allo scoperto, ecco chi è la nuova fiamma | Uno dei più famosi di Canale 5: non riescono a nascondersi. Belen Rodriguez pronta per la cittadinanza italiana: dovrà sostenere l’esameDopo vent’anni vissuti in Italia, per Belen Rodriguez potrebbe essere arrivato il momento di compiere un passo simbolico e decisivo: ottenere la cittadinanza italiana. L’indiscrezione arriva dalla rub ... ultimenotizieflash.com Belen prepara l'esame per la cittadinanza italiana. La frecciata a Stefano De Martino: Qui da 20 anni ma...Belen Rodriguez pronta all’esame di italiano ad aprile: ultimo passo per ottenere la cittadinanza dopo vent’anni nel nostro Paese ... corrieredellosport.it Tutta la bellezza di Belen Rodriguez ospite di Fazioi a Che tempo che fa! Che donna...in gambe! #belenrodriguez #chetempochefa #CTCF - facebook.com facebook Serata di festa musicale con ospiti come Bianca Balti, Belén Rodriguez e Francesca Fagnani. In fondo alla scaletta della quarta serata di Sanremo 2026 sarà il momento della classifica speciale x.com