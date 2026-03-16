Bebe Vio lascia la scherma | Ora inizio con l’atletica penso ai 100 metri

Bebe Vio, campionessa paralimpica, ha annunciato il ritiro dalla scherma dopo aver avuto problemi fisici negli ultimi mesi. La atleta ha spiegato di voler iniziare una nuova avventura nello sport dedicandosi all’atletica, con l’obiettivo di correre i 100 metri. La decisione segna un cambiamento importante nella sua carriera, puntando su una disciplina diversa da quella che l’ha resa famosa.

La campionessa paralimpica annuncia il ritiro dal fioretto dopo i problemi fisici degli ultimi mesi. Ora una nuova sfida nello sport con l’atletica. Bebe Vio lascia la scherma e apre una nuova fase della sua carriera sportiva. L’atleta azzurra ha annunciato la decisione di abbandonare il fioretto e di voler iniziare una nuova avventura nell’atletica leggera. “Lascio la scherma, inizio con l’atletica”, ha spiegato l’atleta, sottolineando che i problemi fisici degli ultimi tempi l’hanno portata a prendere questa scelta. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Dopo due ori paralimpici e una carriera straordinaria nel fioretto, Bebe Vio annuncia che lascia la scherma e si dedica all’atletica: «Penso di fare i 100 metri»Un annuncio che ha tutto lo stile diretto e luminoso di chi ha sempre affrontato la vita con coraggio.

Aggiornamenti e notizie su Bebe Vio lascia la scherma Ora inizio...

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Bebe Vio lascia la scherma con la quale ha conquistato l’oro paralimpico nel fioretto a Rio 2016 e Tokyo 2020 per dedicarsi all’atletica. In un’intervista al Corriere della Sera la campionessa azzurra racconta i problemi fisici avuti e spiega la sua decisione: “Fac - facebook.com facebook

Bebe Vio sceglie l'atletica: «Tiravo di scherma con paura e mi sentivo paralizzata, ma senza sport non riesco a vivere» x.com