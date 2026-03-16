Beach volley è un quarto posto che vale per Scampoli Bianchi a Joao Pessoa Statunitensi troppo forti per la coppia azzurra

La coppia italiana di beach volley composta da Claudia Scampoli e Giada Bianchi si è piazzata al quarto posto nel torneo Elite 16 di Joao Pessoa, in Brasile. Nel corso della competizione, hanno affrontato squadre provenienti da diversi paesi e sono state eliminate da una coppia statunitense. La competizione si è conclusa con questa posizione per gli atleti italiani.

Si chiude con un quarto posto di prestigio l’avventura della coppia italiana composta da Claudia Scampoli e Giada Bianchi nel torneo Elite 16 di Joao Pessoa in Brasile. Troppo forti per le azzurre le due coppie statunitensi che hanno battuto le italiane nella giornata finale del torneo ma, analizzando le quattro coppie nella top 4, sarebbe stata una vera e propria impresa trovare ScampoliBianchi sul podio visto che c’erano le campionesse olimpiche Ana PatriciaDuda, le vice-campionesse del mondo CruzBrasher (o NussKloth) e la campionessa del mondo Chang in coppia con Kraft, una delle coppie di punta del movimento statunitense in vista di Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Beach volley, è un quarto posto che vale per Scampoli/Bianchi a Joao Pessoa. Statunitensi troppo forti per la coppia azzurra Articoli correlati Leggi anche: Beach volley, la prima volta di Scampoli/Bianchi! Battute le statunitensi, è semifinale a Joao Pessoa Beach volley: Scampoli e Bianchi vincono due volte a JoãoLa stagione 2026 del beach volley italiano si apre con due vittorie consecutive per la coppia Claudia Scampoli e Giada Bianchi all’Elite 16 di João... Una selezione di notizie su Beach volley è un quarto posto che vale... Temi più discussi: Pro Tour Elite16 Joao Pessoa: Bianchi/Scampoli volano in semifinale; Beach volley, la prima volta di Scampoli/Bianchi! Battute le statunitensi, è semifinale a Joao Pessoa; Beach Volley: partenza perfetta per Bianchi/Scampoli. Due vittorie su due a Joao Pessoa; BeachProTour Elite16 – Joao Pessoa: Scampoli e Bianchi hanno iniziato con una vittoria. Beach volley, è un quarto posto che vale per Scampoli/Bianchi a Joao Pessoa. Statunitensi troppo forti per la coppia azzurraSi chiude con un quarto posto di prestigio l'avventura della coppia italiana composta da Claudia Scampoli e Giada Bianchi nel torneo Elite 16 di Joao ... oasport.it Beach volley, la prima volta di Scampoli/Bianchi! Battute le statunitensi, è semifinale a Joao PessoaLa prima volta non si scorda mai. Giada Bianchi e Claudia Scampoli sono in semifinale nell'Elite 16 di Joao Pessoa in Brasile per la prima volta in ... oasport.it BEACH PRO TOUR ELITE16 JOAO PESSOA QUARTO POSTO PER BIANCHI-SCAMPOLI AL PRIMO ELITE 16 DELLA STAGIONE Le azzurre superate nella finale 3°-4° dalle statunitensi Kraft/Cheng LA NEWS COMPLETA: https://www.federvolley.it/ facebook BEACH PRO TOUR ELITE16 JOAO PESSOA Bianchi/Scampoli sconfitte per 2-0 (22-20, 21-14) in semifinale da Cruz/Brasher Finale 3°-4° posto, ore 18 I DETTAGLI: federvolley.it/node/132821 #beabeacher | #BPT2026 | @BeachVB x.com