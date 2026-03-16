Bastoni al Barcellona prende quota | svolta ufficiale in queste ore

In Catalogna si fanno sempre più insistenti le voci sulla possibile conclusione dell’affare Bastoni con l’Inter. Le fonti vicine alla squadra spagnola confermano che ci sono discussioni avanzate e che l’accordo potrebbe essere finalizzato a breve. La trattativa sta attirando l’attenzione dei media e delle parti coinvolte, mentre i dettagli rimangono ancora riservati.

In Catalogna aumenta la fiducia sul buon esito dell’affare con l’Inter In Catalogna sono molto fiduciosi sulla riuscita dell’ operazione Bastoni. Lo sono a maggiora ragione dopo la rielezione di Laporta alla carica di presidente del club blaugrana. Ha sconfitto con il 70% delle preferenze il suo avversario, Victor Font, diventando per la terza volta il numero uno del Barça. (AnsaFotoAI) – Calciomercato.it La conferma di Laporta vuol dire che Flick e Deco resteranno ai rispettivi posti. Proprio entrambi stanno spingendo per l’acquisto del difensore nerazzurro, con il Ds che già si è mosso lato agenti strappando – secondo fonti catalane – una sorta di ok al trasferimento. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Bastoni al Barcellona prende quota: svolta ufficiale in queste ore Articoli correlati McTominay, decisione assurda in queste ore: è ufficialeScott McTominay finisce ancora una volta sotto i riflettori: l’ultima decisione sul suo conto è a dir poco sorprendente. Leggi anche: Nzola Pisa, scossone in casa toscana! Svolta in questo gennaio legata all’attaccante, ecco cosa sta succedendo in queste ore Contenuti e approfondimenti su Bastoni al Barcellona prende quota... Temi più discussi: Il Barcellona insiste per Bastoni e altre 2 storie sull'Inter che potresti esserti perso; Bastoni, il Barcellona insiste: muro Inter, ma un fattore può cambiare le carte in tavola; Il Barcellona sfida Tottenham e Manchester United per il difensore della Roma Evan Ndicka: i dettagli; Dalla Spagna: il Barcellona vuole Bastoni, l'Inter apre alla cessione. Il prezzo deciso. Svolta ufficiale per Bastoni al Barcellona: cosa è successo nelle ultime oreBastoni al Barcellona c'è un'ultim'ora ufficiale che potrebbe dare una svolta all'operazione: ecco tutti i dettagli ... interlive.it Blitz per Bastoni: incontro e firma, c’è il sì del centraleIl futuro di Bastoni potrebbe essere lontano dall'Inter. Il centrale ha dato il via libera a questa operazione. I dettagli ... calciomercatonews.com Lele #Adani sicuro alla DS: “Nonostante il pessimismo, ci riusciremo: l’ #Italia andrà al Mondiale! Serve però il blocco #Inter. Quest’anno abbiamo visto un Dimarco stratosferico, ma mi aspetto che Bastoni torni sereno e protagonista e che Barella sia di nuovo f x.com Si studiano eventuali offerte anche per Bastoni e Barella, nonché ovviamente per Calhanoglu, a un anno dalla scadenza contrattuale e con tanti infortuni in cui è incappato. Tra i nuovi in bilico Luis Henrique e Diouf, ma anche Sucic che si è un po' spento all - facebook.com facebook