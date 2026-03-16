Bassetti derubato a Milano virostar contro Sala | Città piena di brutta gente complimenti a chi la gestisce - VIDEO

Matteo Bassetti ha denunciato di essere stato derubato a Milano, nel quartiere di Porta Venezia, dove gli sono state sottratte due valigie contenenti vestiti e scarpe. La virostar ha commentato l’episodio criticando la gestione della città, rivolgendo critiche all’amministrazione comunale e alla presenza di persone considerate poco affidabili. L'accaduto ha suscitato attenzione sui social e nelle conversazioni locali.