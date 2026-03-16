Basket impresa del CUS Pisa che sbanca il campo imbattuto della capolista Grosseto in DR1

Il CUS Pisa ha sfidato e battuto la capolista Grosseto in una partita di basket disputata in DR1. Dopo un tempo supplementare e un finale molto emozionante, la squadra pisana è riuscita a conquistare la vittoria sul campo imbattuto degli avversari. La partita si è conclusa con un canestro decisivo nei minuti finali, portando il risultato finale in favore di Pisa.

Pisa, 16 marzo 2026 – Dopo un tempo supplementare ed un finale da cardiopalmo, con un canestro in salto di Spagnolli su rimessa di Fiorindi a 1” dalla fine, il Cosmocare CUS Pisa coglie la sua sesta vittoria consecutiva, sul campo imbattuto della capolista GEA Grosseto, e, a cinque giornate dal termine della regular season del campionato di Divisione Regionale 1, si pone inaspettatamente alla rincorsa dell’ottava posizione, ultima utile per i play-off.. LA CRONACA – La gara parte con i padroni di casa avanti nel primo quarto per 19-15, ma il CUS è in partita e regge l’impeto della capolista anche nel secondo parziale, grazie al miglior Burgalassi della stagione che, con 16 punti in 7’ (42 i punti complessivi nel match, con 8 su 11 da due, 6 su 9 da tre e 8 su 10 in lunetta), consente ai suoi di limitare i danni al riposo ( 46-40 ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, impresa del CUS Pisa che sbanca il campo imbattuto della capolista Grosseto in DR1 Articoli correlati Basket, impegno difficile per il CUS Pisa sul campo della capolista GEA Grosseto, in DR1Pisa, 12 marzo 2026 – A sei turni dalla conclusione della regular season, nel campionato di Divisione Regionale 1, si incontrano a Grosseto le due... Basket, il CUS Pisa sbanca Pontedera e abbandona l’ultimo posto in DR1Pisa, 1 marzo 2026 – Quarta vittoria consecutiva, quinta con Luca Martini in panchina, per il Cosmocare CUS Pisa, che sbanca Pontedera, nel derby... Tutti gli aggiornamenti su Basket impresa del CUS Pisa che sbanca... Temi più discussi: Basket, il Cus Cagliari supera Bolzano dopo un overtime - L'Unione Sarda.it; Reduce dal poker di sconfitte Lettera 22 tenta l’impresa; Basket in Carrozzina, Varese supera Padova e si conferma secondo; Basket, A2/F | Sabato da dimenticare per le cagliaritane, Cus e Virtus sconfitte. Basket. Union, c’è Cus Firenze. Dragons: prova SancatDerby alle spalle, occhi al futuro: oggi alle 18, le due formazioni pratesi che occupano i primi due posti saranno impegnate nel ventisettesimo turno del campionato. Giornata sulla carta agevole per l ... lanazione.it Basket Divisione Regionale 1, colpo del CUS Sassari contro ElmasNessuna grossa sorpresa nel corso della nona giornata di ritorno del torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Tra le prime in classifica cade solamente Elmas, terza, sul parquet del CUS Sassari. Il ... unionesarda.it Basket, A2 femminile: alla Passalacqua arriva Chiara Grattini - facebook.com facebook Stelle alla @VirtusBo Arena per l’ #OlidataDay, in occasione del Classico del basket italiano vinto contro @OlimpiaMI1936 #GruppoOlidata #VirtusOlidataBologna x.com