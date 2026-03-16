Il Famila Basket Schio ha annunciato ufficialmente l’esonero di Victor Lapeña come allenatore della squadra femminile. La decisione è stata presa dopo l’eliminazione del team in Eurolega, che ha portato alla conclusione dell’esperienza del tecnico spagnolo sulla panchina. La società ha comunicato che l’interruzione è immediata e che saranno comunicate le future decisioni tecniche a breve.

Le indiscrezioni delle ultime ore hanno trovato conferma nell’annuncio ufficiale del Famila Basket Schio, che ha esonerato con effetto immediato il capo allenatore Victor Lapeña. Decisiva con ogni probabilità la mancata qualificazione alle Final Six di Eurolega, sfumata al termine di una serie tiratissima e persa in tre partite (2-1) contro la Reyer Venezia. Schio, che ha vinto nel corso della stagione corrente la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia, affronterà nelle prossime settimane i playoff scudetto da testa di serie numero 1 dopo aver chiuso la regular season da imbattuta con un record di 20 vittorie e nessuna sconfitta. Vedremo a questo punto chi sarà il successore di Lapeña sulla panchina della squadra arancione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket femminile, Schio esonera coach Lapeña. Decisiva l’eliminazione in Eurolega

Articoli correlati

Basket femminile, Schio sconfitta a Praga. Decisiva l’ultima giornata per restare in EurolegaNon è bastata al Famila una super prestazione da parte di Jessica Shepard, che ha sfiorato la doppia doppia con 20 punti e 9 rimbalzi.

Basket femminile, Reyer Venezia e Schio si affrontano nella sfida decisiva per le Final 6 di EurolegaÈ un match da dentro o fuori quello che metterà di fronte l’Umana Reyer Venezia e la Famila Wuber Schio martedì 3 marzo, con palla a due fissata al...

Beretta Famila Schio v ZVVZ USK Praha | Full Game Highlights | EuroLeague Women 2025-26

Contenuti e approfondimenti su Basket femminile

Famila Schio, esonerato coach Victor LaPeña. L'annuncio del clubIl Famila Basket Schio comunica che da oggi si interrompe il rapporto professionale con coach LaPeña. Nel ringraziarlo per il lavoro svolto assieme e i traguardi raggiunti in questi ... pianetabasket.com

Il Famila Baket ha esonerato il coach Victor LaPeña: ha pesato la sconfitta in EurolegaTerremoto in casa Famila: la società di basket femminile di Schio, in corsa per l'ennesimo scudetto, ha comunicato oggi pomeriggio, lunedì 16 marzo, che ... ecovicentino.it