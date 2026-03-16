Gli Stati Uniti hanno conquistato il passaggio alla finale della sesta edizione del World Baseball Classic. Ora si preparano ad affrontare la vincente della partita tra Italia e Venezuela, che si giocherà nelle prossime ore. La semifinale vedrà quindi due squadre in corsa per raggiungere la finalissima. La competizione prosegue con grande attenzione da parte degli appassionati di baseball.

AGI - Gli Stati Uniti sono i primi finalisti della sesta edizione del World Baseball Classic e ora attendono la vincente del big match tra Italia e Venezuela. Gli statunitensi hanno sconfitto in semifinale la Repubblica Dominicana per 2 a 1. Gli azzurri sono arrivati fino alla semifinale (ore 1 italiane di domani) dopo aver sorpreso il mondo dello sport del batti e corri che tornerà olimpico a Los Angeles 2026 ma con solo sei squadre partecipanti. Fenomenale e storica è stata la vittoria nella fase a gironi sugli Stati Uniti ma anche sul Messico e, ai quarti di finale, su Porto Rico, due volte terzo al WBC. Al di là del risultato che maturerà questa notte a Miami, l' Italia è la seconda Nazione europea ad essersi classificata nelle prime quattro nel World Baseball Classic. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Baseball: Stati Uniti primi finalisti, ora la semifinale Italia-Venezuela

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