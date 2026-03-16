Barry Lyndon Rocco Ronchi e letture | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia ci sono diverse occasioni per trascorrere la serata. Al Cinema Conca Verde viene proiettato il film “Barry Lyndon” in lingua originale. Inoltre, ci sono altre iniziative e letture in programma, offrendo opzioni per chi desidera trascorrere la serata tra cinema e cultura. Le attività sono rivolte a un pubblico di diverse età e interessi.

La proiezione del film “Barry Lindon” al Cinema Conca Verde in lingua originale in occasione del 50esimo della sua uscita, il concerto del Trio Nebelmeer alla Sala Piatti, il film “Touch of evil” allo Schermo Bianco, l’incontro con Rocco Ronchi ad Albino, i gruppi di lettura ad Alzano Lombardo e a Grassobbio, “La Passione secondo Matteo” di Bach a Mozzo e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 16 marzo. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Oggi alle 16.45 alla Biblioteca Caversazzi a Bergamo si terrà un nuovo appuntamento con l’iniziativa “È tempo di primavera”. Viene proposto un laboratorio a cura di Alessandra Giolo musicoterapeuta e violinista ed Ursula Grüner pedagogista ed educatrice. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati I Legnanesi, Bergonzoni, letture e cineforum: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaAlessandro Bergonzoni al Teatro Donizetti, I Legnanesi alla ChorusLife Arena, cineforum a Nembro, a Sarnico e a Mozzo, gruppi di lettura e altro... Marco Lollobrigida, Bach e letture: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaL’ascolto guidato della “Passione secondo Matteo” di Bach a Mozzo, l’incontro con il vicedirettore di RaiSport Marco Lollobrigida a Fara Gera d’Adda,... Tutti gli aggiornamenti su Barry Lyndon Argomenti discussi: Barry Lyndon, Rocco Ronchi e letture: cosa fare stasera a Bergamo e provincia. Barry Lyndon, Rocco Ronchi e letture: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaLa proiezione del film Barry Lindon al Cinema Conca Verde in lingua originale in occasione del 50esimo della sua uscita, il concerto del Trio Nebelmeer alla Sala Piatti, il film Touch of evil allo ... bergamonews.it Al Cinelandia in versione restaurata ‘Barry Lyndon’ di KubrickCome può nel XVIII secolo un ragazzotto irlandese senz’arte né parte diventare membro dell’aristocrazia inglese? Per Barry Lyndon il mezzo c’è: usare tutti i mezzi ... ciaocomo.it