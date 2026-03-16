Barcellona-Newcastle Champions League 18-03-2026 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Catalani vittoriosi ed entrambe a segno?

Mercoledì alle 18:45 si gioca la sfida tra Barcellona e Newcastle valida per i quarti di finale di Champions League. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote per la partita sono state pubblicate, con i pronostici che indicano una possibile vittoria dei catalani e segnali di ambedue le squadre a segno. La gara segue il pareggio per 1-1 della settimana scorsa.