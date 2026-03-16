Barcellona-Newcastle Champions League 18-03-2026 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Catalani vittoriosi ed entrambe a segno?
Mercoledì alle 18:45 si gioca la sfida tra Barcellona e Newcastle valida per i quarti di finale di Champions League. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote per la partita sono state pubblicate, con i pronostici che indicano una possibile vittoria dei catalani e segnali di ambedue le squadre a segno. La gara segue il pareggio per 1-1 della settimana scorsa.
Barcellona e Newcastle si sfideranno nel tardo pomeriggio di mercoledì per decretare quale delle due squadre passerà ai quarti di finale di Champions League: si ritroveranno dopo il pareggio per 1-1 della settimana scorsa, risultato che i catalani hanno accettato con sollievo. La squadra di Flick, infatti, a St. James’ Park è stata protagonista di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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