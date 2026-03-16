Barcellona-Newcastle Champions League 18-03-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici I Magpies inseguono il sogno di una notte storica

Da infobetting.com 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì alle 18:45 si gioca Barcellona contro Newcastle, in una partita valida per gli ottavi di finale di Champions League. Le due squadre si sono affrontate la settimana scorsa, terminando con un pareggio di 1-1. I Magpies cercano di ottenere una vittoria che possa proiettarli ai quarti, mentre i catalani cercano di difendere il risultato e avanzare nel torneo.

Barcellona e Newcastle si sfideranno nel tardo pomeriggio di mercoledì per decretare quale delle due squadre passerà ai quarti di finale di Champions League: si ritroveranno dopo il pareggio per 1-1 della settimana scorsa, risultato che i catalani hanno accettato con sollievo. La squadra di Flick, infatti, a St. James’ Park è stata protagonista di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

barcellona newcastle champions league 18 03 2026 ore 18 45 formazioni quote pronostici i magpies inseguono il sogno di una notte storica
© Infobetting.com - Barcellona-Newcastle (Champions League, 18-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. I Magpies inseguono il sogno di una notte storica

Articoli correlati

Qarabagh-Newcastle (Champions League, 18-02-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronosticiDopo aver fallito per un soffio la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League, il Newcastle di Howe trova sulla sua strada gli azeri del...

Newcastle-Barcellona (Champions League, 10-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Gol e Over tra Magpies e catalani?Promette spettacolo e tante emozioni l’incrocio tra Newcastle e Barcellona: le due squadre si sfideranno negli ottavi di Champions e la gara d’andata...

Tutti gli aggiornamenti su Barcellona Newcastle Champions League...

Temi più discussi: Anteprima Newcastle - Barcelona, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori; Newcastle-Barcellona, dove vedere gli ottavi di Champions League in tv e streaming; Newcastle-Barcellona: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni; Pronostico Newcastle-Barcellona quote andata ottavi Champions.

La vincente di Barcellona?Newcastle ai quarti di Champions League 2025/26? Ecco contro chi giocheràScopri chi giocherà ai quarti la vincente di Barcellona?Newcastle in Champions League 2025/26. Primo round terminato 1?1. tag24.it

Pronostico Barcellona vs Newcastle – 18 Marzo 2026La sfida di UEFA Champions League tra Barcellona e Newcastle si giocherà il 18 Marzo 2026 alle 18:45 al celebre Camp Nou. Un appuntamento che promette ... news-sports.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.