Mercoledì alle 18:45 si gioca Barcellona contro Newcastle, in una partita valida per gli ottavi di finale di Champions League. Le due squadre si sono affrontate la settimana scorsa, terminando con un pareggio di 1-1. I Magpies cercano di ottenere una vittoria che possa proiettarli ai quarti, mentre i catalani cercano di difendere il risultato e avanzare nel torneo.

Barcellona e Newcastle si sfideranno nel tardo pomeriggio di mercoledì per decretare quale delle due squadre passerà ai quarti di finale di Champions League: si ritroveranno dopo il pareggio per 1-1 della settimana scorsa, risultato che i catalani hanno accettato con sollievo. La squadra di Flick, infatti, a St. James’ Park è stata protagonista di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Barcellona-Newcastle (Champions League, 18-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. I Magpies inseguono il sogno di una notte storica

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