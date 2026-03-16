Mercoledì pomeriggio alle 18:45 si gioca Barcellona contro Newcastle, match valido per i sedicesimi di finale di Champions League. Le due squadre si affrontano dopo il pareggio per 1-1 della settimana precedente, risultato che favorisce i catalani. La partita si terrà in Catalogna, con le formazioni che si contendono la qualificazione ai quarti di finale. Sono attese le formazioni ufficiali e le quote scommesse.

Barcellona e Newcastle si sfideranno nel tardo pomeriggio di mercoledì per decretare quale delle due squadre passerà ai quarti di finale di Champions League: si ritroveranno dopo il pareggio per 1-1 della settimana scorsa, risultato che i catalani hanno accettato con sollievo. La squadra di Flick, infatti, a St. James’ Park è stata protagonista di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Barcellona-Newcastle (Champions League, 18-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Catalani vittoriosi ed entrambe a segno?

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