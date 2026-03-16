Barça Laporta viene rieletto ed esulta così Poi dedica un coro a

Joan Laporta è stato rieletto presidente del Barcellona con il 68,18% dei voti dei soci e rimarrà in carica fino al 2031. Durante la sua cerimonia di rielezione, ha espresso entusiasmo e ha dedicato un coro ai tifosi, celebrando così il risultato elettorale. La sua riconferma è stata accolta con entusiasmo dai sostenitori del club catalano.

Joan Laporta è stato rieletto presidente del Barcellona e resterà in carica fino al 2031. Il numero uno del club catalano è stato nuovamente votato dai soci e ha ottenuto il 68,18%. Laporta si è poi lasciato andare a un ballo celebrativo e a un coro inaspettato. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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