Sul palco del Dolby Theatre, Barbra Streisand ha reso omaggio a un attore scomparso con una performance toccante durante la cerimonia degli Oscar. Il momento In Memoriam ha suscitato forti emozioni tra il pubblico, tra applausi e silenzio rispettoso. La cantante ha cantato una canzone scelta appositamente per ricordare l’attore, creando un momento intenso e solenne.

I l momento In Memoriam degli Oscar quest’anno è stato un colpo al cuore. Da una parte la delusione per l’assenza in elenco di grandi stelle del cinema come Brigitte Bardot, James Van Der Beek e Eric Dane; dall’altra la commozione nel ripercorrere i successi di volti che sono leggende scolpite nella pellicola: da Claudia Cardinale a Rob Reiner, da Diane Keaton fino al re del cinema hollywoodiano, Robert Redford. A ricordare l’attore più celebre di tutti i tempi è salita sul palco Barbra Streisand. L’attrice di Come Eravamo – film che hanno girato insieme nel 1973 – ha regalato al pubblico un momento magico e strappalacrime. Un racconto intimo e personale dell’attore e di un’amicizia profonda che è durata oltre quarant’anni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Barbra Streisand ricorda l’attore scomparso con una performance emozionante sul palco del Dolby Theatre

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