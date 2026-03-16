Il direttore del festival ha espresso entusiasmo nel condividere con gli studenti dello Ied la sua esperienza nel settore cinematografico. Ha dichiarato che questa collaborazione permette di capire meglio le tendenze del cinema contemporaneo e di far conoscere il lavoro dietro le quinte di un evento culturale di rilievo. La sua presenza è vista come un’occasione formativa importante per i giovani interessati al mondo del cinema.

"Considero un enorme privilegio poter condividere con i giovani studenti dello Ied la mia esperienza di direttore di festival. È un mestiere per pochi (anche se il numero di festival in Italia e nel mondo cresce giorno dopo giorno), ma straordinario, che può aiutare a capire meglio come si muove il cinema, e in quale direzione sta andando". Così Alberto Barbera anticipa l’argomento della lezione speciale che terrà mercoledì alle 18.30 nell’aula magna dell’Istituto Europeo di Design, in via Sciesa, 4. La lezione, promossa da Ied Cinema e OffiCine-Ied, è aperta anche alla città (l’ingresso è gratuito con prenotazione su ied.it fino a esaurimento posti). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Barbera, il direttore del Festival : "Così capiamo dove va il cinema"

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