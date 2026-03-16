A Cologno Monzese è stato inaugurato il primo spazio collettivo del progetto 'Illumina', realizzato da Bancomat e Sport e Salute. L’area, dedicata alle attività sportive e ricreative, è stata aperta al pubblico in una cerimonia ufficiale. L'inaugurazione segna l'apertura di una struttura pensata per offrire un punto di incontro e di svago alla comunità locale.

Cologno Monzese (Mi), 16 mar. (Adnkronos) - Uno spazio sportivo e ricreativo moderno, inclusivo e funzionale, frutto di una partnership tra Bancomat e Sport e Salute S.p.A. che ha come obiettivo quello di promuovere un cambiamento concreto e duraturo attraverso la rigenerazione di spazi urbani e il rafforzamento del ruolo delle comunità attraverso lo sport. ( Video ) E' il ritratto del primo spazio sportivo con campo da basket 3x3, area calisthenics e parete per l'arrampicata frutto del progetto “Illumina”, inaugurato oggi a Cologno Monzese. Hanno partecipato all'evento il Ministro per lo sport e i Giovani Andrea Abodi, Franco Dalla Sega e... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bancomat e Sport e Salute inaugurano a Cologno Monzese primo spazio collettivo del progetto 'Illumina'

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