Banca di Bologna annuncia il miglior anno di sempre, con oltre 300 dipendenti, un aumento del 35% in tre anni. Nel 2025, gli impieghi e i mutui sono cresciuti di 460 milioni di euro. L'utile ha raggiunto quasi 24 milioni di euro, con un incremento del 15,8% rispetto all'anno precedente. La banca evidenzia così i risultati positivi di un esercizio record.

OLTRE 300 addetti (+35% in tre anni), impieghi e mutui aumentati di 460 milioni nel corso del 2025, utile che sfiora i 24 milioni (+15,8%). Si chiude un 2025 che è stato il miglior anno di sempre per Banca di Bologna che con i suoi 34 sportelli genera un prodotto bancario lordo di circa 6 miliardi, esattamente il doppio del dato di sei anni fa. Una Banca orgogliosamente locale (solo due sportelli sono fuori provincia nella vicina Modena a Vignola e Savignano) che continua a crescere e dopo due aperture nel 2024 a Bologna (Casalecchio e in centro a piazza Azzarita) nel 2026 ne ha già in serbo una nella vicina Imola. "Diciamo che è il nostro anno migliore di sempre – spiega il direttore generale Alberto Ferrari – e lo dobbiamo ad un mix di fattori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Banca di Bologna festeggia: "Miglior anno di sempre"

Articoli correlati

Cambio al vertice del Convention Bureau Napoli: il 2025 miglior anno di sempre per il turismo congressuale in cittàIl 2025 è stato il miglior anno di sempre per il turismo congressuale a Napoli: + 2%di richieste rispetto al 2024, già anno record, e soprattutto +...

La miglior sciatrice italiana di sempre?Federica Brignone ha vinto una medaglia d'oro olimpica insperata dopo essere tornata da un gravissimo infortunio: le mancava solo questo Tra le...

Aggiornamenti e notizie su Banca di Bologna festeggia Miglior anno...

Argomenti discussi: Banca di Bologna festeggia: Miglior anno di sempre; Carlo Mazzacurati, a dieci anni dalla morte il ricordo del regista padovano con la proiezione dei suoi film.

Banca di Bologna festeggia: Miglior anno di sempreOLTRE 300 addetti (+35% in tre anni), impieghi e mutui aumentati di 460 milioni nel corso del 2025, utile che ... quotidiano.net